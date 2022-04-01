Оккупанты на Николаевщине: Постпред Украины на Совбезе ООН напомнил представителю рф обстрел детской больницы в Николаеве и гибель ребенка

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 5 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 6 апреля.

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08:41 Постпред Украины в ООН Сергей Кислица, выступая на заседании Совбеза ООН, напомнил российскому представителю Василию Небензе обстрел Николаевской детской областной больницы, в результате которой погиб один ребенок.

Кислица отметил, что возмущен цинизмом и ложью своего российского визави. Тот утверждал, что гражданские объекты в Украине якобы не являются мишенью для рашистских солдат, и именно поэтому продвижение вооруженных сил рф такое медленное. Однако Кислица опроверг это утверждение.

- Возможно, ваш способ мышления совсем другой, и соответственно детская больница в Николаеве, которая была уничтожена в результате авиаудура россии вчера (обстрел больницы произошел 5 апреля), была военной целью, а ребенок, который погиб, был украинским националистом? Единственная правда, которую вы произнесли, в том что вы продвигаетесь не так, как планировали, и единственная причина этому – сопротивление украинской армии и украинского народа, а не ваше изощренное военное планирование, - заявил Кислица.

07:34 Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в эфире Еспресо.TV сообщил, что ВСУ ведут тяжелые бои на подступах к Херсону.

- Ситуация в Херсонской области довольно сложная. Область была оккупирована полностью, но на прошлой неделе были освобождены 11 сел, находившихся в оккупации. Наши ВСУ продвигаются к Херсону со стороны Николаева и уже находятся на подступах к городу. Тяжелые бои за Херсон идут в радиусе 20 км вокруг города. Надеюсь, что вскоре мы сможем освободить наш Херсон, - рассказал Хлань

Депутат добавил, что большой проблемой стало то, что россияне получили списки ветеранов АТО, активистов и журналистов в Херсонской области.

- Россияне пытаются сломить местное самоуправление в Херсонской области. Сегодня россияне отпустили главу Бехтерской громады. Он рассказал, что его избивали, но так и не смогли сломить его. То же самое можно сказать и о большинстве херсонцев. У русских списки активистов и они ходят с обысками. Поэтому нам как можно скорее нужно освободить город от российских захватчиков, - добавил Хлань.

06:08 Мать военнослужащего ВСУ, который погиб в результате ракетного удара по казармам в Николаеве, Валентина Зубчик-Кривенко заявила, что задержанный прокурор Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман виновен в смерти ее сына.

«Уважаемые мои Украинцы, вот фото сволочи ,что сдала расположение казармы в Николаеве,где погиб мой сын... Его зовут генадий герман, пишу специально с маленькой буквы!!! У меня нет слов, что я хочу, чтобы было с ним и его родными!!! Этот убийца работал в прокуратуре Николаева! Режьте меня по кускам, но это правда, святая правда!!» - написала она.

Сына женщины звали Владимир Кривенко. Его похоронили в селе Дачное Одесской области.

Как известно, 18 марта по казармам в Николаеве российскими войсками был нанесен ракетный удар. В это время там спали военнослужащие ВСУ. В результате погибли десятк ивоеннослужащих.