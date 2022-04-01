Много украинских флагов и ни одного российского: Фотограф показал, как выглядят улицы Нью-Йорка

Российский фотограф, известный под ником Денис Самсебесказал, опубликовал на своей странице в Facebook фотографии, сделанные в Нью-Йорке в конце марта. Мужчина в 2011 году выехал на ПМЖ в США.

«Я с декабря месяца не был в Нью-Йорке и вот недавно вернулся туда, чтобы прогуляться по улицам и посмотреть, как за время моего отсутствия изменился город в котором проживает крупнейшая в США украинская община, и как на нем отразилась идущая в Украине война. Не могу сказать, что весь Нью-Йорк стал желто-синим, но не заметить украинские флаги, которые теперь висят кажется что повсюду, просто не возможно. Украина теперь на первых полосах газет и в ежедневных репортажах ведущих телевизионных каналов. И если раньше американцы были довольно далеки от украинских проблем, то сейчас гораздо больше людей знают и про саму страну и про тот кошмар который там творится. Главное же, что у людей совершенно нет сомнений по поводу того, кто там агрессор, а кто жертва», - отметил фотограф.

Также он добавил, что не заметил ни одного российского флага даже на Брайтоне, где проживает довольно много людей, которые в свое время симпатизировали путину и всему тому, что делала россия.