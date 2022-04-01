«Довольно жесткие ребята у нас»: Глава ОВА Ким рассказал, что жители Николаева «категорически настроены» разобраться с предателем

Жители Николаевской области настроены разобраться с задержанным накануне предателем без суда.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким у себя в Telegram.

Он сообщил, что вину предателя будут доказывать в суде, но местные жители настроены серьезно. Особенно, учитывая о зверствах, которые учиняли российские оккупанты в городах под Киевом.

— Ночь прошла более менее спокойно. Пообщался я с жителями города, области. Суду еще предстоит доказать вину предателя у нас одного, которого задержали, но люди, которые считают, что он был наводчиком, и погибли их близкие, очень категорически настроены, готовы до суда что-то с ним сделать такое. Я забыл совсем, у нас же город корабелов, довольно жесткие ребята у нас здесь. Настроения по поводу русских после Бучи, после этих зверств совсем другие. Сейчас совсем по-другому смотрится на ситуацию, которая будет происходить при их прямых столкновениях, - сказал Виталий Ким.

Отметим, вероятнее всего речь идет о руководителе Николаевской окружной прокуратуры Геннадие Германе. 5 апреля стало известно, что его задержали за сотрудничество с оккупантами.

Тогда же в СБУ сообщили, что сотрудники Службы передали Геннадию Герману имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ, которые затем были зафиксированы у представителя российской федерации.

У СБУ есть аргументированные доказательства, что руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с представителями силовых структур РФ. Для этого использовал посредника, чтобы увести следы от себя.

Ранее Герман работал прокурором в Харьковской области – возглавлял Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры. Этой местной прокуратурой руководил нынешний прокурор Николаевской области Владимир Говоруха, Герман был его подчиненным. Красноград, в котором ранее работал Герман – город районного значения с населением в 21 тысячу человек.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Геннадий Герман пользовался квартирой площадью 60 кв.м, находящейся в собственности Надежды Герман (вероятно, это его мать). За 2019 год Герман получил 394 тысячи гривен зарплаты и 207 тысяч гривен от продажи движимого имущества.

В собственности жены прокурора Инны 2 гектара земли и автомобиль Ford Fiesta 2012 года выпуска. Жена Германа владеет частной фирмой «Алгоритм 3» и в 2019 году получила 48,9 тысячи гривен зарплаты. В банке она хранит $11 тысяч.