СБУ получила списки оккупантов, которые были уничтожены в Донецкой области – часть из них была курсантами московского училища, отправленными на «стажировку»

Служба безопасности Украины получила секретные карты и списки рашистов, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области. Часть из них оказалась курсантами военного училища, которых отправили на «стажировку».

Об этом сообщают в Telegram-канале СБУ.

Карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области. Как выяснилось, путин отправил на войну в Украину курсантов московского высшего военного командного училища. И оформили это как стажировку.

«Не помогло выжить путинским войскам и руководство по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, где их обучали противостоять НАТО», - сообщают в ведомстве.

Также среди полученных документов СБУ обнаружила:

-талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;

-списки сводного мотострелкового батальона, среди которых много срочников и курсантов;

-паспорта граждан россии, военные билеты и т.д.

Выявленная документация будет приобщена к материалам уголовных производств, как доказательства преступлений рашистов и лично путина для международных судов.

Также сообщается, что владельцы документов не успели сдаться в плен или убежать из страны. Они получили достойные наказания за совершенные преступления – смерть.

Напомним, русский оккупант, которого ликвидировали в Баштанском районе, оказался деморализованным и прощался с родственниками.