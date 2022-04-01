В кремле знали о зверствах в Буче – российские оккупанты совершали их намеренно

Москва знала и намеренно проводила кампанию зверств в Буче под Киевом.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5 апреля перед отъездом на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщает «Радио Свобода».

Блинкен сообщил, что зверства, которые зафиксировали в Буче, были предумышленными

«То, что мы видели в Буче, не случайный акт преступного подразделения. Это намеренная кампания: убивать, истязать, насиловать, совершать зверства. Сообщения более чем заслуживают доверия, доказательства открыты миру», — сказал Блинкен.

Напомним, у НАТО есть доказательства того, что зверства в Буче и других городах в Украине произошли в период, когда россия контролировала эти территории, и она несет ответственность за них.

Как известно, после освобождения расположенных вблизи Киева городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств .

3 апреля Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что более 400 тел погибших увезли из освобожденной от оккупантов Киевщины. При этом, по ее словам, в Бородянке ситуация по гражданским жертвам российских карателей хуже всего .

А в Буче ритуальные службы похоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский .