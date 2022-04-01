«Это новый Освенцим и Майданек»: В Мариуполе оккупанты запустили мобильные крематории, чтобы скрыть свои преступления

В Мариуполе российские оккупанты сжигают тела местных жителей, чтоб скрыть военные преступления.

Об этом сообщают в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Сообщается, что рашисты задействовали свои мобильные крематории, чтоб уничтожить любые свидетельства преступлений. Поэтому в россии не спешат давать возможность Турции эвакуировать местных жителей.

«Неделю тому назад осторожные оценки указывали на 5 тысяч погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Поэтому россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств кафиров пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить», - сказано в сообщении.

Для «зачистки» рашисты привлекли к процессу террористов «ДНР» и местных коллаборационистов. А их работу контролирует и ведет фейковый мэр Константин Иващенко.

«Они собирают и сжигают тела убитых в результате российского вторжения жителей Мариуполя. Координирует работу этих групп непосредственно самопровозглашенный мэр-коллаборационист Константин Иващенко. Многие годы он с приспешниками неоднократно пытался захватить власть, но, в конце концов, ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория», - говорится в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко добавляет, что действия рашистов полностью совпадают с действиями нацистов во времена Второй мировой войны, когда активно действовали концентрационные лагеря.

«Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений. Это уже не Чечня или Алеппо. Это новый Освенцим и Майданек. Мир должен помочь наказать путинских извергов», – добавил мэр Мариуполя.

Напомним, коллаборационисты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.