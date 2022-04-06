ГК «Прометей» выделила уже 2,5 миллиона гривен на нужды украинской армии

В рамках корпоративной программы поддержки армии, один из крупнейших игроков украинского агрорынка, Компания «Прометей» с начала военной агрессии России против Украины направила в адрес региональных подразделений ВСУ и ТрО гуманитарную помощь на общую сумму более 2,5 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Средства направлены на закупку материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для военных, защищающих Николаевскую область.

В частности, выделенные денежные ресурсы пошли на приобретение провизии, канцелярии, средств гигиены, медикаментов, тактического снаряжения и прочих необходимых для армии и территориальной обороны вещей.

- Мы продолжаем работать и помогать нашим бойцам, которые каждый день приближают победу Украины. В стремлении защитить, поддержать и помочь нашей армии мы, как никогда, едины. Изо дня в день все «фронты» нашей страны трудятся для общего дела – победы Украины. 24/7 наши агрохозяйства работают в поле, 24/7 штаб «Прометея» координирует процессы поиска, закупки, логистики гуманитарной помощи в адрес ЗСУ и ТрО, - отмечается в сообщении в пресс-службы.

- Это не последнее финансирование армии Группой «Прометей», мы и дальше будем «стоять» рядом с городом Николаевом и нашей армией. И мы намерены помогать и после войны, когда понадобятся ресурсы бизнеса для восстановления города. Наиболее важным сейчас является объединение наших усилий, поэтому рассчитываем, что нашим примером воспользуются все бизнесмены города, - подчеркнул собственник Группы Компаний «Прометей» Рафаэль Гороян.

Как сообщалось ранее, работа ГК «Прометей» сейчас сконцентрирована в двух направлениях: поддержка армии Украины и обеспечение продовольственной безопасности.

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