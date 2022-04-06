Зеленский заявил, что россия рассматривает голод как оружие против людей: «Уничтожают склады с топливом, продуктами, аграрную технику и минируют поля»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия уничтожает в Украине сельхозпредприятия, аграрную технику, блокирует морские порты, ведь рассматривает голод как свое оружие.

Об этом он заявил, обращаясь видеосвязью в парламент Ирландии.

— Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля. Пройдут постоянно все, что оставляют. Кроме того, россия заблокировала все наши морские порты вместе с суднами, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт. Зачем они это делают? Ибо они рассматривают и голод как свое оружие, оружие против обычных людей. Как инструмент, чтобы доминировать, – считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина – одно из ведущих государств на мировом рынке продовольствия. Поэтому без украинского экспорта произойдет не просто дефицит, это угрожает голодом для более чем десятка стран Африки и Азии, потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены.

— Для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить свои семьи. Сейчас в Украине пора посевной компании. Срывать нам посевную, уничтожать нашу инфраструктуру – это сознательно провоцировать продовольственный кризис. А что произойдет в результате этого кризиса? Как минимум – политическая турбулентность, как максимум – вспышки насилия в регионах, где нестабильность уже становится традицией, и новый массовый поток беженцев, которые будут просто искать, как выжить, – заявил президент.

По словам Зеленского, россия применяет голод с первых дней войны против Украины. И самая плохая ситуация в Мариуполе. Этот полумиллионный город был полностью заблокирован российскими войсками больше месяца назад.

— Они перекрыли доступ: блокируют гуманитарные грузы, не дают завезти ничего – еду, воду, медикаменты. Пока был снег, люди могли растопить хотя бы снег, чтобы получить воду, а сейчас и этого нет. Продолжаются круглосуточные обстрелы, авианалеты, бомбежки. В Мариуполе не осталось уже ни одного целого здания, ни одного неповрежденного здания в полумиллионном городе. Погибших и убитых хоронили прямо во дворах разбитых многоэтажек, – добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что государство, совершающее подобные преступления, не заслуживает быть среди других в международном сообществе. россия должна отвечать за все, что сделала на украинской земле.

Ранее сообщалось, что посевная кампания началась в 21-й области Украины – ожидают, что засев охватит на 30% меньше площадей.