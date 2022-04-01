Кабмин расширил список оружия для применения бойцами терробороны – в перечне стрелковое оружие, артиллерия и ракетные системы

Кабинет министров расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальных общин. В частности, речь идет о применении артиллерии и ракетных систем.

Об этом свидетельствует постановление №403 от 5 апреля.

Так, правительство дополнило название и текст порядка применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны словами «стрелкового оружия, других видов вооружения».

Так, под стрелковым оружием подразумевают огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы шарами или другими видами патронов.

Под другими видами вооружения подразумевается артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составляющие, комплексы (установки) для их запуска и составляющие к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты

Также в изменениях к порядку указано, что перенос или перевозка членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия, стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним осуществляется с согласия соответствующего командира добровольческого формирования.