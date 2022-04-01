Суд арестовал николаевского прокурора Германа, подозреваемого в госизмене и сотрудничестве с оккупантами

Центральный районный суд Николаева 6 апреля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для главы Николаевской окружной прокуратуры, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, что речь идет о руководителе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе. СБУ его задержала за передачу секретной информации российским оккупантам.

Согласно материалам следствия, Герман предоставлял через третье лицо представителям специальных служб РФ информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.

«Подозреваемый частично признал свою вину, отмечая, что предоставлял определенную информацию одному из блогеров в интернете, публикации которого показались подозреваемому объективными и актуальными. Информацию он предоставлял для дальнейшего размещения в вышеупомянутом блоге», - сообщили в суде.

Следственная судья Светлана Скрипченко постановила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.