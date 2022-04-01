Премьер Венгрии намерен провести переговоры Украины и РФ в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре якобы дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на издание Index.

Орбан говорит, что в разговоре с президентом РФ предложил, чтобы президенты Украины и Франции и канцлер Германии встретились с Путиным в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а ради немедленного прекращения огня. По его словам, ответ Путина был положительным, но у него есть свои условия для этого.

Напомним, после выборов венгерский премьер назвал Президента Украины Владимира Зеленского среди противников своего режима. Зеленский считает, что Орбан сейчас «заигрывает» с Россией, однако ему придется выбирать между РФ и другим миром.