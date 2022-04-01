Командование рф считает, что оккупанты деморализованы из-за информационной войны, поэтому вводят цензуру в армии

Российское командование жалуется на усиление информационного влияния на российских военных со стороны Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб (информационная война, агитация, пропаганда).

Об этом говорится в «Выписке по приказу заместителя командующего западным военным округом по военно-политической работе», которую командование оккупантов разослало в военные части, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В документе утверждается, что «командиры всех степеней столкнулись с противодействием личного состава», который выражает недовольство войной в Украине. По мнению российского командования, вина за снижение мотивации и настроения военных ложится на сеть Интернет и популярные мессенджеры.

Авторы документа сетуют на то, что основными способами воздействия на российских военных избраны: «воздействие на историческую память (искажение исторических фактов истории россии), манипулирование мнениями за счет агентов влияния». А также распространение неправдивой по мнению оккупантов информации о событиях и обстановке в зоне боевых действий.

В качестве средства противодействия отдан приказ провести мероприятия по «средствам ограничения выхода личного состава в телекоммуникационно-информационную сеть Интернет с персональных мобильных устройств с расширенными мультимедийными возможностями».

По мнению оккупантов, именно использование современных технологий приводит к увеличению количества краж документов, имеющих ограничительную отметку «Для служебного пользования». Следовательно, бороться с этим явлением можно только повысив уровень контроля за доступом к информации и общением в мессенджерах.

Согласно указаниям командования российскими военными либо запретят вовсе, либо будут подвергать жесткой цензуре все сообщения и любую информацию, размещенную в «телекоммуникационно-информационной сети Интернет».

«Сам факт появления подобного документа свидетельствует об эффективности украинских информационных войск в противодействии агитации оккупантов», - добавляют в разведке.

Напомним, русский оккупант, которого ликвидировали в Баштанском районе, оказался деморализованным и прощался с родственниками.