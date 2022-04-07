В Израиле помиловали украинского заключенного, который захотел вернуться домой и воевать против оккупантов

Президент Израиля Исаак Херцог помиловал украинца, находящегося в тюрьме и желающего улететь домой, чтобы воевать против России.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Times of Israel.

Мужчина был арестован в 2017 году, когда прибыл в Израиль как турист – при обыске его чемодана обнаружили несколько килограммов кокаина. Он был заключен почти на семь лет, но теперь будет освобожден за год до истечения срока.

Херцог заявил, что согласен помиловать украинца, но при условии, что мужчина немедленно вернется в Украину. В сообщении говорится, что украинец собирается вылететь домой в ближайшие дни. Адвокат неназванного заключенного заявил, что они поблагодарили Херцога за то, что он откликнулся на «необычную просьбу».