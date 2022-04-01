Предатели, пытавшиеся установить режим оккупации и сливающие данные о ВСУ: В СБУ разоблачили очередных коллаборационистов

В Службе безопасности Украины разоблачили очередных предателей, которые, живя в Украине, активно помогали российским оккупантам.

Об этом сообщили на канале СБУ в Telegram.

В Днепропетровской области раскрыли агента спецслужб рф, который собирал разведданные о расположении стратегически важных объектов региона и военных частей. Эти координаты он передавал российским кураторам через отработанные каналы связи и близкого родственника, который живет на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Полученную информацию враг использовал для ракетных обстрелов по Днепру и области. Сотрудники СБУ его задержали во время сбора данных относительно военного объекта, по которому оккупанты планировали совершить ракетный удар.

В Сумах агентом спецслужбы рф оказался глава одной из общественных организаций. Коллаборационист пытался передать оккупантам списки с установительными данными украинских патриотов, в том числе, бойцов местной территориальной обороны. Полученные сведения оккупанты собирались использовать для похищения, пыток и убийства украинцев, а также для подавления национального сопротивления. Его задержали при попытке выполнения задания агрессоров.

В Донецкой области задержали еще двоих вражеских провокаторов. Они собирали данные по поводу мест дислокации и перемещения украинских войск с привязкой к местности. Полученную информацию передавали своим кураторам через месседжеры. Установлено, что одним из членов агентуры был так называемый депутат «народного совета ДНР».

На сторону врага перешел бывший руководитель поселкового совета Станицы Луганской. Установлено, что предатель способствует установке на территории региона оккупационного режима и проведения так называемой паспортизации ЛНР. Он также организовывает незаконное переоформление объектов критической инфраструктуры на пользу российских агрессоров. За это ему гарантировали должность главы администрации Станицы Луганской при «ЛДНР».

Напомним, коллаборанты из «ОПЗЖ» в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру.