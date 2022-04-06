США вместе с ЕС ввели новые санкции проти рф и дочерей путина, а также ввели запрет на инвестиции в россию

Соединенные Штаты вместе с G7 и ЕС вводят новые санкции против дочерей президента РФ Путина, крупнейших банков РФ Альфа банка и Сбербанка, а также запрещают все новые инвестиции в Россию.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома, передает ЕП.

Сбербанк является крупнейшим финансовым учреждением России, которое находится в собственности правительства, а Альфа-Банк – крупнейший частный банк. Санкции заморозят любые их активы, относящиеся к финансовой системе США, и запретит гражданам США вести с ними бизнес.

Кроме того, Штаты введут полный запрет на новые инвестиции в РФ. С этой целью президент США Джо Байден подпишет новый указ, включающий запрет на новые инвестиции в Россию гражданами США вне зависимости от их местонахождение.

«Этот шаг базируется на принятом более 600 транснациональными компаниями решении о выходе из России. Выход частного сектора включает производителей, энергетические компании, крупные розничные торговцы, финансовые учреждения, а также других поставщиков услуг, таких как юридические и консалтинговые фирмы», – говорится в заявлении Белого Дома.

Третьим шагом новых санкций от США стали ограничения против крупных российских государственных предприятий критической сферы. Это запретит гражданам США совершать сделки с этими организациями и заморозит любые их активы в юрисдикции Штатов. Подробный список Минфин обнародует на следующий день в четверг.

И последней частью пакета является полная блокировка активов совершеннолетних детей Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая экс-президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.

Санкции отключают их от финансовой системы США и замораживают все активы в Соединенных Штатах.

Как известно, у владимира путина от бывшей жены Людмилы две дочери – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Неизвестно, есть ли у Путина другие дети.