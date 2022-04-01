Сумы во время российских бомбардировок чудом избежали взрыва химзавода и экологической катастрофы, - глава ОВА

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал об ущербе, который нанесли российские оккупанты инфраструктуре и промышленности области.

Об этом сообщает «Лига.net».

В Тростянце центральная вокзальная площадь уничтожена полностью: поврежден железнодорожный вокзал, уничтожен автовокзал, а дома вокруг сожжены и разрушены.

- Ахтырка очень сильно повреждена бомбардировками, обстреливали ракетами «воздух-земля». Было прямое попадание бомбой в ТЭЦ. В Сумах разрушены две подстанции. Заводы, фабрики. В Тростянце разрушена шоколадная фабрика Монделис. В Шостке – химзаводы. Очень много разрушенных агропредприятий.

- В Конотопском районе они месяц были на территории одного из предприятий, сняли все насосы и двигатели, а также выжигали медь. У нас в Украине бездомные где-то воруют провода и выжигают изоляцию, чтобы получить медь. То же делали русские военные. Местные уже говорят: «Ну сняли вы тот насос или электродвигатель, так заберите его целым, потому что его цена в тысячи раз больше, чем просто сдать медь на металлолом», - говорит Живицкий.

Он отметил, что если бы завод «Сумыхимпром» был серьезно поврежден, то это привело бы к масштабной катастрофе.