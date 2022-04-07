Россия стала угрожать Финляндии, которая собирается вступить в НАТО

Возможное вступление Финляндии в НАТО сделает ее «ответной целью для российских мер».

Такие прогнозы озвучил первый заместитель председателя международного комитета совета федерации России Владимир Джабаров, пишет «Громадське».

По его словам, если Финляндия вступит в НАТО, Россия сразу ответит на это.

- Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер, - заявил российский сенатор.

Отметим, что в настоящее время Финляндия является нейтральной страной, но после полномасштабного вторжения России в Украину там растет поддержка вступления в Североатлантический Альянс. Еще в 2017 году присоединения к НАТО хотели только 21% жителей страны, а вот в марте 2022 года на фоне российского вторжения в Украину этот показатель вырос до 62%.

В правительстве страны изучают пути укрепления национальной безопасности, в частности через вступление в НАТО. Окончательное решение хотят принять уже этой весной. В Североатлантическом Альянсе тоже заявляли, что готовы принять Финляндию в свои ряды.