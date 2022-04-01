Рашисты сначала обстреляли и разбомбили Снигиревку, а теперь снимают там сюжеты о раздаче гуманитарки и «обстрелах украинских террористов»

Российские террористы обстреляли и разбомбили Снигиревку в Николаевской области, оставив жителей без света и газа, оккупировали территорию. Теперь российская пропаганда снимает там сюжеты о раздаче гуманитарной помощи.

Соответствующий сюжет появился в российских СМИ.

Еще вначале марта Снигиревка периодически попадала под обстрелы. 14 марта в ходе обстрелов погибли местные жители. 17 марта оккупанты нанесли удар по жилому сектору города. 18-го Снигиревка подверглась авиаударам.

19 марта стало известно, что часть террористов закрепилась в городе и начала жестко ограничивать передвижения местных жителей и мародерствовать. У людей пропало электричество и связь. Начались перебои и сложности с поставками продуктов и необходимых вещей в Снигиревке.

В ролике пропагандистов идет речь о том, что российские оккупанты привезли в Снигиревку гуманитарную помощь – преимущественно, еду. «Корреспондент» за кадром сообщает, что город обстреливается «украинскими террористами». Также он показывает консервы, которые якобы приехали в город из рф.

Несколько якобы местных жителей сообщили, что обстрелы идут ночью, и благодарят оккупантов за раздачу еды.

Отметим, по информации от местных жителей, на сегодняшний день российские террористы отбирают у людей транспорт, заселяются в их жилье и активно мародерят.

Напомним, российские террористы, оккупировав Снигиревку в Николаевской области, фактически отрезали ее от гуманитарной помощи, чтоб через время самим раздать еду, снимая это на камеру.

Сняв свой сюжет, оккупанты открыли коридор и позволили завезти в город настоящую гуманитарную помощь.