Семь стран готовы предоставить Украине гарантии безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский говорит, что советники лидеров 7 стран готовы обсуждать содержание международного соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью турецкому телеканалу Habertürk, сообщает «Украинская правда».

- Скажу вам честно, на сегодня встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантеров безопасности для нашего государства, пока такой объединенной встречи не было. Но эта встреча точно будет, потому что ее подтвердили представители государств-гарантеров.

- Точно должны быть Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль – это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем единое понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной, - сказал Зеленский.

Президент объяснил, что сначала должна состояться встреча специальных советников глав государств этих стран, на которых согласуют общее видение гарантий безопасности для Украины.

Зеленский сказал, что у лидеров каждой из перечисленных стран есть свое видение гарантий, а также разная мера готовности к физическому вмешательству в случае возможного конфликта или войны против Украины. Отдельно в таком соглашении должны быть прописаны механизмы при нарушении гарантий любой из стран-гарантеров. По словам Президента, такой механизм должен предусмотреть конкретные меры по санкциям и международной изоляции страны, которая нарушит это соглашение. Также должны быть прописаны объемы и виды оружия, которые будут предоставлены украинским Вооруженным силам в случае нападения.

Украина готова обсуждать подписание соответствующего международного соглашения о гарантиях безопасности с Россией, когда остальные страны заверят в своей готовности приобщаться к защите Украины в случае возможной агрессии.