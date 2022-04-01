Мэр Сенкевич считает, что в Николаеве есть предатели, которые корректируют российские обстрелы

Мэр Николаева Александр Сенкевич полагает, что в городе есть предатели, которые корректировали обстрелы со стороны российских оккупантов.

Об этом Сенкевич сказал во время прямого эфира в социальных сетях.

Мэр прокомментировал задержание главы Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, которого подозревают в государственной измене и сотрудничестве с РФ.

- Вчера вы видели, как одного из руководителей окружной прокуратуры взяли за то, что сотрудничал с оккупантами. Был вопрос, почему он так сделал? Он зассал. Подумал, что наши парни проиграют, с нами расправятся, и он будет с ними сотрудничать. И он рассылал разную информацию им – о количестве погибших военных, пароли, перемещения, полностью сотрудничал с оккупантами.