Мэр Сенкевич считает, что в Николаеве есть предатели, которые корректируют российские обстрелы

Мэр Николаева Александр Сенкевич полагает, что в городе есть предатели, которые корректировали обстрелы со стороны российских оккупантов.
Об этом Сенкевич сказал во время прямого эфира в социальных сетях.
Мэр прокомментировал задержание главы Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, которого подозревают в государственной измене и сотрудничестве с РФ.
- Вчера вы видели, как одного из руководителей окружной прокуратуры взяли за то, что сотрудничал с оккупантами. Был вопрос, почему он так сделал? Он зассал. Подумал, что наши парни проиграют, с нами расправятся, и он будет с ними сотрудничать. И он рассылал разную информацию им – о количестве погибших военных, пароли, перемещения, полностью сотрудничал с оккупантами.
- Я уверен, что это не последний такой дебил в Николаеве. Таких хватает по всему миру. Зная эту информацию, враг наводил на нас артиллерию и бил по военным, блокпостам и т.д. Что делать с такими людьми? Украина идет в направлении европейской семьи и с ним не будет того, что могло бы произойти во времена Второй мировой – его бы расстреляли уже и всю его семью до третьего колена. Но с ним будут работать уполномоченные органы. Он попадет в тюрьму, а там над ним поработают определенные люди, которые получают много информации. До этого не дошло, но все может быть. Всех коллаборантов, всех людей, кто совершает такие вещи, нужно арестовывать и давать пожизненное. Это очень тяжелое преступление. Из-за такого может погибнуть много наших ребят и мирных людей, - сказал Сенкевич.