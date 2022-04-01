ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: РФ может применить химическое оружие на Харьковщине и пытается обвинить в этом СБУ

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 6 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 7 апреля.

Информация постоянно обновляется...

00:31 В российском министерстве обороны пугают якобы планами украинских спецслужб провести химическую атаку в Первомайском Харьковской области, что может свидетельствовать о подготовке подобных действий российскими оккупантами.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- В городе Первомайском Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с применением отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками Службы безопасности Украины заминировано хранилище со 120 тоннами хлора, - сказал спикер российского минобороны Игорь Конашенков.

Никаких доказательств планирования или подготовки украинскими спецслужбами такой провокации Конашенков не предоставил.

Российские оккупанты неоднократно прибегали к информационным провокациям, заранее обвиняя противоположную сторону, чтобы скрыть свою причастность к применению запрещенного оружия или совершению военных преступлений.

00:26 Около 60 псковских десантников отказались от участия в военных действиях в Украине, сообщает «Зеркало недели».

Десантники, о которых идёт речь, воевали в Украине с самого начала вторжения российских войск. Затем их вывели в соседнюю Беларусь, после чего вернули в место дислокации, город Псков, для перегруппировки. Уже там среди личного состава и начались массовые отказы от новой командировки в Украину. Сейчас большую часть из них увольняют, некоторым из «отказников» угрожают уголовными делами.

0:18 В Тбилиси горожане провели акцию в память о жертвах российских убийств в Буче. Об этом сообщает Анжелика Рудницкая.

0:17 США считают, что они смогут идентифицировать российские подразделения, совершившие зверства в Буче.

Об этом сообщает CNN.

По словам чиновника, выявление причастных к военным преступлениям «сейчас является чрезвычайно важным приоритетом» для разведывательного сообщества США.

Сбор и анализ потоков разведывательных данных с использованием всех доступных инструментов и активов ведутся с тех пор, как стали известны зверства, и США находятся на грани определения ответственности.