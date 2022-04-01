Президент Зеленский призвал Запад ввести санкции против РФ, чтобы не допустить «кровавой волны на Донбассе»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада к отказу от российской нефти, благодаря которой РФ финансирует войну, и к введению новых санкций, которые не позволят России продолжить агрессию.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что некоторым политикам на Западе не хватает решимости, чтобы противодействовать России. Он считает, что превентивные санкции могли быть введены еще в прошлом году, чтобы не началась война.

- Мы продолжаем настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов. Также продолжим настаивать на отказе демократического мира от российской нефти… Эмбарго на поставки российской нефти все равно будет применено. Формат будет найден. Вопрос только в том, сколько еще украинцев, украинок, российские оккупанты успеют убить, чтобы вы, некоторые политики где-то одолжили себе немного решимости.

- Если не будет действительно болезненного пакета санкций против РФ, если не будет действительно необходимой нам поставки оружия, о которой мы просили много раз. То это будет рассматриваться Россией как разрешение, чтобы идти дальше, начать новую кровавую волну на Донбассе. Еще можно этого не допустить… Если превентивных действий не будет снова, то это станет исторической ошибкой для всего Западного мира, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская армия готовится отбить атаку врага на Донбассе.