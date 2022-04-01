США обучили группу украинских военных использовать дроны-камикадзе

Группа украинских военных, которая с осени прошлого года находится в США на военном обучении, прошла подготовку по применению боевых беспилотников-камикадзе Switchblade и теперь может передавать свой опыт в ВСУ.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает «Укринформ».

– Мы воспользовались возможностью, пока они (украинские военные – ред.) до сих пор остаются в стране (в США – ред.), чтобы провести с ними несколько дней учений по применению Switchblade, - отметил представитель Минобороны США.

Он отметил, что в скором времени украинцы вернутся домой, где будут передавать знания и навыки своим коллегам.

В то же время, по просьбе прокомментировать заявления руководителей Пентагона о вероятности затягивания войны в Украине на длительный период, Кирби подчеркнул, что «невозможно» дать на это точный ответ. Однако он выразил уверенность в том, что Украина выиграет эту войну.

– Мариуполь до сих пор не взят. Он (путин – ред.) отвел свои силы от Киева, от Чернигова. Харькова они не взяли. На Юге Николаев – не взяли. Я думаю, что доказательство этого можно увидеть в результатах, которые вы наблюдаете ежедневно, - отметил Кирби.

Как сообщалось ранее, в начале этого месяца США объявили о предоставлении пакета оборонной поддержки Украине на общую сумму $300 миллионов, который включает и дроны-камикадзе Switchblades.