Правительство США доставит в Украину еще пять тысяч терминалов Starlink для Интернета

Правительство США помогает SpaceX Илона Маска финансировать и поставлять правительству Украины тысячи спутниковых интернет-терминалов, что является потенциальной защитой на случай, если Россия нарушит коммуникационную инфраструктуру страны.

Об этом сообщает CNN.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что поставило правительству Украины 5000 терминалов Starlink.

«Спутниковые терминалы Starlink обеспечат неограниченную и беспрепятственную передачу данных из любой точки Украины», — говорится в заявлении USAID.

«Терминалы позволят государственным чиновникам и критически важным поставщикам услуг для граждан продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия путина нарушит инфраструктуру оптоволоконной или сотовой связи Украины».

Когда Россия вторглась в страну в феврале, Илон Маск впервые активировал услугу Starlink над Украиной и объявил в Твиттере, что «еще больше терминалов в пути». В то время Маск отвечал на призыв вице-премьер-министра Украины на фоне опасений, что доступ в Интернет в стране прекратится, поскольку Россия продолжит свое вторжение. Неясно, сколько терминалов Starlink поставила SpaceX в Украину до сотрудничества USAID.

Starlink — это спутниковый интернет-сервис SpaceX, который позволяет пользователям в отдаленных или охваченных войной регионах мира получать доступ к Интернету на широкополосных скоростях с помощью терминалов или антенн, похожих на небольшую телевизионную тарелку.

SpaceX запустила более 2000 спутников Starlink с мая 2019 года и планирует запустить еще около 42000 в течение следующих нескольких лет.

Напомним, что в Украине впервые мобильный оператор заработал через спутниковую связь при помощи оборудования Starlink компании SpaceX.