Оккупанты на Николаевщине: Пиротехники продолжают собирать вражеские боеприпасы

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 6 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 7 апреля.

Информация постоянно обновляется:

08:33 В Николаевской области ситуация остается напряженной. Враг накапливает войска. В частности, эшелоны постоянно прибывают с территории аннексированного Крыма.

– Эшелоны постоянно идут с территории Крыма. На дорогах постоянно видна техника. Мы уже раз сорвали планы врага по захвату юга и прокладыванию пути в Приднестровье. Но понимаем, что сейчас ситуация может сложиться так, что он сможет попытаться сделать это еще раз, забрав силы из киевского направления, перегруппировав их в Донбасс и юг Украины, – рассказал в спецефире NTA народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко, который сейчас защищает Украину в Николаевской области.

Костенко подчеркнул, что, вероятно, теперь немаловажную роль в войне в Украине будет играть и Молдова. Она не является членом НАТО, поэтому если Россия вдруг прорвет оборону на юге, использует ли здесь запрещенное оружие и прорвется в Приднестровье, дальше его ничего не остановит, чтобы распространить свою сферу влияния и на Молдову.

– Поэтому сейчас шанс Молдове подключиться к героической обороне Украины: решить и свои территориальные вопросы, и одновременно помочь нам. Ибо сейчас эта война касается каждого. И то, что произошло в Буче, Мариуполе, что будут постоянные обстрелы, как и здесь, в Николаевской области, может прийти к каждому, – добавил Роман Костенко.

08:19 В Николаевской области группа пиротехнических работ ГСЧС в течение 6 апреля отработала 66 заявок и изъяла 36 взрывоопасных предметов, сообщили в ГУ ГСЧС.

Всего с начала войны зарегистрировано 2020 обращений, изъято 764 боеприпаса и отреагировано на 1130 заявок.