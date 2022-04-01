Сенат США поддержал ленд-лиз для Украины – ранее этот закон помог в борьбе с Гитлером

Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников при борьбе против режима Гитлера.

Об этом сообщает Politico.

Законодатели в США прибегли к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время самого значительного глобального конфликта 20-го века – это признак того, что США и их союзники в Евроме рассматривают российское вторжение в Украину как угрозу либеральному порядку. Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина может победить в борьбе с российскими оккупантами.

Закон принят на фоне обнародованных свидетельств массовой расправы российской армии над мирными жителей в Буче на Киевщине.

В краткой речи в Сенате лидер демократического большинства Чак Шумер назвал массовые убийства «чистым злом».

– Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виновен (президент России, - ред.) путин, - заявил он.

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.