Сенат США поддержал ленд-лиз для Украины – ранее этот закон помог в борьбе с Гитлером

Сенат США единогласно принял закон, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине. Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников при борьбе против режима Гитлера.
Об этом сообщает Politico.
Законодатели в США прибегли к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время самого значительного глобального конфликта 20-го века – это признак того, что США и их союзники в Евроме рассматривают российское вторжение в Украину как угрозу либеральному порядку. Это также свидетельствует о том, что западный мир верит, что Украина может победить в борьбе с российскими оккупантами.
Закон принят на фоне обнародованных свидетельств массовой расправы российской армии над мирными жителей в Буче на Киевщине.
В краткой речи в Сенате лидер демократического большинства Чак Шумер назвал массовые убийства «чистым злом».
– Когда мы бессмысленно убиваем невинных гражданских лиц из-за того, кем они являются, будь то их религия, раса или национальность, это геноцид, и в этом виновен (президент России, - ред.) путин, - заявил он.
Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить вооружение с возможностью того, что Украина выплатит долг позднее.
– По мере того, как война в Украине разворачивается, как можно более быстрая доставка военной помощи имеет решающее значение для способности Украины защитить себя от неспровоцированных нападений путина. Кремль совершает ужасающие нападения по всей стране на гражданскую инфраструктуру и нацеливается на невинных мужчин, женщин и детей, — сказала сенатор Джин Шахин.