Мэр Сенкевич рассказал, что оккупанты в первую неделю ракетными ударами уничтожили в Николаеве нефтебазу и повредили ж/д вокзал

В Николаеве российские оккупанты во время бомбежек в первые дни и недели разрушили Нефтебазу. При этом, мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что топливо оттуда успели вывезти.

Об этом он рассказал в онлайн-эфире 6 апреля, передает «Преступности.НЕТ».

— Нашу Нефтебазу разбомбили. Остались пустые баки. Все, что могли уже сделали. Там топлива нет. Мы его прозорливо оттуда вывезли. Если им нравится бомбить пустые баки, пусть бомбят, лучше туда, чем в жилой район. Милости просим, как говорится, - сообщил Александр Сенкевич.

Тем не менее, в городе есть проблемы с топливом. На сегодняшний день, некоторые заправки не работают, некоторые закрываются, где-то появляются огромные очереди. По словам мэра, проблемы с топливом по всей Украине, но его подвозят.

Также у Александра Сенкевича спросили, почему не работает железнодорожный вокзал в Николаеве, на что мэр сообщил, что он тоже разрушен.

— Ж/д вокзал не работает – его разбомбили, - лаконично ответил мэр.

Отметим, что почти с первых дней войны николаевский ж/д вокзал на карте отмечали как такой, который не работает и с ним нет сообщения. Также напомним, что российская армия неоднократно обстреливала поселок Горького и район ж/д вокзала в первые дни вторжения.