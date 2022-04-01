«Противоречат консолидированной позиции ЕС»: В МИД Украины ответили на заявление Венгрии о готовности платить за газ в рублях

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние заявления премьер-министра Виктора Орбана призывом «перейти на правильную сторону истории».

Об этом идет речь в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как известно, премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ, заявляя, что это остановит экономику страны.

Николенко подчеркнул, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны россии на венгерскую территорию.

«Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей. Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев», - отметил Олег Николенко.

К этой же категории, по его словам, относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях. Украина рассматривает заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию.

«Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти», - отметил Николенко.

Он добавил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является родиной около 150 тысяч украинских венгров.

В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике россии, по его словам, вредна для обоих народов.