Мэр оккупированной Каховки из-за угроз российских военных уехал из города, но пообещал работать удаленно

Мэр временно оккупированной Каховки в Херсонской области Виталий Немерец заявил, что уехал из города из-за опасности для него и семьи.

Об этом говорится в Facebook Каховской городской территориальной громады.

«Из-за того, что я не захотел сотрудничать с российскими оккупантами, жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет. Поэтому я принял решение уехать с временно оккупированной Каховщины на подконтрольную ВСУ территорию. Не передать словами эмоции от переезда с детьми всех многочисленных орковских блокпостов: страх за малышей, их испуганные глаза от русских солдат с автоматами, взрывов, изуродованную технику. И тысячи таких же беженцев», – рассказал он.

Немерец добавил, что продолжит работать. Также он надеется на то, что в ближайшее время сможет вернуться в освободившуюся Каховку, чтобы работать на благо общины.

«Знайте, что отстранить от должности или принять мою отставку могут только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Все остальное – «филькина грамота». Надеюсь на скорейшее возвращение домой моих друзей и коллег городских голов Таврийска – Николая Ризака, Голой Пристани – Александра Бабича и Олега Яхниенко, председателя Миловской сельской общины. А также всех других коварно похищенных украинцев. Для каждого из вас я по-прежнему буду находится на расстоянии телефонного звонка. Верю, что в ближайшее время смогу работать вместе с вами и для вас в освобожденной Каховке», – сказал он.

Напомним, что Новую Каховку оккупанты захватили в первый день наступления – 24 февраля .

1 апреля в Каховке российские захватчики назначили оккупационные власти, но коллектив горсовета отказался с ними сотрудничать. Павел Филипчук, которого кафиры назначили «мэром», является одиозным депутатом Каховского горсовета и Херсонского облсовета 7-го созыва. В облсовет он избрался в 2015 году от партии "Оппозиционный блок". Интересно, что назначенная оккупантами мэром Мелитополя Галина Данильченко также является представителем Оппоблока.

2 апреля из - за создания в Каховке Херсонской области незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство .