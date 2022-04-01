«Путин – г*ндон конченный. Я его ненавижу. И Шойгу»: Российские оккупанты признаются, что готовы себя калечить, чтобы уехать из Украины

Российские оккупанты готовы сами себя калечить, чтобы вырваться из войны в Украине.

Об этом свидетельствует аудоперехват разговора, который обнародовала Служба безопасности Украины.

Для большинства из оккупантов эта «спецоперация» превратилась в ад и единственное, о чем мечтают захватчики – остаться в живых, отмечают в СБУ.

Вот как рассуждает этот солдат армии садистов и мародеров:

«У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге… чтобы она распухла, и я ходить не мог. Все, идите нафиг», – рассказывает он матери в телефонном разговоре.

Женщина раздражена тем, что минобороны рф не выполнило ни одного из условий контракта. Поэтому призывает своего «героя» расторгнуть соглашение сразу после возвращения из Украины.

«Но не факт, что он вернется», – отметили в спецслужбе.

Возмущена мать оккупанта и тем, что ее сын так долго находится в опасности:

«40 дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики».

Но у ее сына простое объяснение:

«Им пофиг. Они – уроды. Путин – г*ндон оконченный. Я его ненавижу. И Шойгу».