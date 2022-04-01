«Насилуют детей и стреляют в ноги»: Жительница оккупированного села сменила свое мнение об «освободителях» и пожаловалась на них родственнику-террористу

Жители оккупированных территорий находятся в ужасе от действий российских оккупантов. Даже те, которые ранее поддерживали страну-агрессора.

Об этом свидетельствует телефонный разговор, который удалось перехватить СБУ, между боевиком так называемой «ДНР» (чье подразделение сейчас стоит в Херсонской области) и его родственницей, проживающей в селе Тарасовка Запорожской области.

Под влиянием российской пропаганды женщина имела другое представление об «освободителях», но реальность шокировала.

– Сережа, поезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я всегда верила тебе! Верила, как ты мне объяснял за бандеровцев… я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть? – через слезы спрашивает женщина у своего племянника.

Она не знает, как уберечь своих 14-ти и 10-летнюю внучек от насилия «освободителей».

– Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги, – рыдает женщина. – …Что мне делать? Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку»…

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