На Полтавщине задержали ранее судимого милиционера, который сотрудничал с оккупантами

В Полтавской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала бывшего милиционера за помощь оккупантам.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Житель Кременчуга в прошлом проходил службу в разных подразделениях полтавской милиции, в том числе и во внутренней безопасности. Затем он был судим за кражу с проникновением, вымогательство и мошенничество.

«Мужчина – сторонник одного из бывших нардепов от оппозиционной партии – начал активно поддерживать российскую пропаганду. А после полномасштабного вторжения врага в Украину коллаборант предложил оккупантам свои услуги «по сливу позиций ВСУ», - отмечено в сообщении.

Во время обыска у него изъяли гранату Ф-1, сигнальную ракету и два мобильных телефона, один из которых подозреваемый выбросил в окно. В телефоне нашли сообщения, в которых за денежное вознаграждение подозреваемый обещает захватчикам скинуть информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины.