В Буче задержали криминального авторитета, который занимался мародерством и сотрудничал с россиянами

В Буче полиция задержала так называемого криминального авторитета и его 31-летнего подельника, занимавшихся мародерством. Проверяется их причастность к диверсионной деятельности.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Подозреваемых задержали в доме близ Бучи. Во время осмотра жилища оперативники обнаружили вещи, которые задержанные похитили из домов жителей Бучи сразу после освобождения населенного пункта от оккупантов. Среди найденного – бытовая техника, мобильные телефоны, компьютеры, украшения. Также обнаружили оружие и наркотики. В телефонах злоумышленников полицейские обнаружили переписку с абонентами из России.

Также в Буче задержали еще двоих местных жителей, которые сотрудничали с вражескими войсками, предоставляли им разную информацию, в том числе о расположении богатых квартир и домов, и лично участвовали в кражах.