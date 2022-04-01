Из-за инфляции и санкции в россии срывается выполнение оборонного заказа – не помогает даже госрегулирование цен

Российские компании столкнулись с серьезными проблемами при исполнении военных заказов. Инфляция из-за введения санкций «съедает» предусмотренные под производство оружия средства, а дополнительные средства в бюджете РФ отсутствуют.

Это стало известно из полученного доклада аппарата правительства РФ по проблемным вопросам в ходе выполнения контрактов государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Из текста доклада для российского правительства следует, что во избежание повышения цен, зафиксированных государственным заказом, правительство РФ разрешило заключать контракты с единым поставщиком. Впрочем, это не привело к ожидаемому результату. Цена выполнения работ все равно выросла из-за существенного удорожания материалов и комплектующих.

Настаивание министерства обороны РФ на фиксации цен приводит лишь к убыткам для определенного «единственного исполнителя» военного заказа. В настоящее время выполнение заказа МО РФ поставлено под вопрос из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями.

Эта ситуация является прямым следствием введенных международных санкций в отношении РФ в целом и ее ВПК.