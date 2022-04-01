«В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам в пакетах привезли»: российский оккупант поделился с родными ситуацией на фронте

В сети опубликовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта с родными.
Об этом сообщает СБУ.
Оккупант опроверг информацию росСМИ о том, что армия рф не несет потерь и не наносит удар по мирного населению Украины.
Оккупант (О): что по телевизору говорят?
Собеседник (С): Вообще говорят, что у нас потерь очень мало
О *смеется*
С: Даже косаря нет?
О: Косаря нет? В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут.
С: По мирным бьете?
О: Бьем. Сейчас дом заняли. Смесь гражданские жили, мы их выгнали нах*й из дома.
Также солдат армии рф жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают.
О: Обо мне здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли
Сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в россию написать заявление на увольнение.
О: Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы.
С: когда домой?
О: Не знаю, фронт не двигается. Приезжаю и сразу контакт нах*й, увольняюсь прям сразу. Если вернусь.