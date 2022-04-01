«В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам в пакетах привезли»: российский оккупант поделился с родными ситуацией на фронте

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07.04.2022 18:51

В сети опубликовали очередной перехваченный разговор российского оккупанта с родными.

Об этом сообщает СБУ.

Оккупант опроверг информацию росСМИ о том, что армия рф не несет потерь и не наносит удар по мирного населению Украины.

Оккупант (О): что по телевизору говорят?

Собеседник (С): Вообще говорят, что у нас потерь очень мало

О *смеется*

С: Даже косаря нет?

О: Косаря нет? В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие. В плен много берут.

С: По мирным бьете?

О: Бьем. Сейчас дом заняли. Смесь гражданские жили, мы их выгнали нах*й из дома.

Также солдат армии рф жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают.

О: Обо мне здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли

Сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в россию написать заявление на увольнение.

О: Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы.

С: когда домой?

О: Не знаю, фронт не двигается. Приезжаю и сразу контакт нах*й, увольняюсь прям сразу. Если вернусь.

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