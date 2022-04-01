Семьям погибших сотрудников и пострадавшим при обстреле Николаевской ОВА выплатят денежную компенсацию

Николаевская ОВА предоставит денежную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ракетных обстрелов здания областного совета.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким издал распоряжение, согласно которому предусмотрена выплата помощи из средств областного бюджета.

Семьи погибших сотрудников ОВА получат единоразовую адресную денежную помощь в размере 248,1 тысячи гривен на одну семью, а также компенсацию расходов на похороны. Также пострадавшие сотрудники получат единоразовую денежную помощь в размере от 11965 до 47860 гривен в зависимости от степени полученных ранений.

В настоящее время департамент социальной защиты населения подготовил необходимые документы для осуществления выплат. В ближайшее время семьи погибших и пострадавшие получат указанные выплаты.