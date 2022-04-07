Китай не спешит закупать новые объемы российской нефти, его компании не хотят ассоциироваться с агрессором

Китайские государственные нефтеперерабатывающие компании придерживаются действующих контрактов по поставкам нефти из России, но опасаются заключать новые соглашения из-за санкций против Москвы.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на «Reuters».

Отмечается, что крупнейшие китайские нефтяные компании CNOOC, PetroChina и Sinochem не закупали российскую нефть, которая планировалась к отгрузке в мае, поскольку не хотят, чтобы их подозревали в открытой поддержке россии из-за покупки дополнительных объемов нефти.

- Государственные предприятия осторожны, поскольку их действия могут рассматриваться как позиция китайского правительства, и никто из них не хочет, чтобы его считали покупателем российской нефти, - отметил источник.

Кроме того, отмечается, что в Китае, несмотря на скидки на российскую нефть, есть вопросы к ее оплате и страхованию отгрузок. В частности, китайская компания Sinopec столкнулась с проблемами при оплате даже по соглашениям, которые были заключены ранее, поскольку не подверженные риску государственные банки стремятся сократить финансирование сделок, связанных с российской нефтью.

Один из китайских нефтеперерабатывающих заводов получил от подразделения Sinopec – компании Unipec – поручение найти замену российскому продукту. Кроме того, в последние недели в Unipec регулярно поднимали вопрос о рисках в покупке российской нефти.

Китай, крупнейший импортер нефти в мире, является главным покупателем российской нефти. Страна покупает 1,6 миллиона баррелей российской нефти в сутки, половина из которых поставляется по трубопроводам по межправительственным контрактам.