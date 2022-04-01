В Италии на вилле российского пропагандиста Соловьева бассейн залили «кровью»

В Италии неизвестные проникли на виллу российского пропагандиста Соловьёва, назвали его убийцей и залили красной краской бассейн.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Вилла находится на озере Комо. Неизвестные покрасили воду в бассейне в кроваво-красный цвет, разлили краску на фасад дома и написали на заборе слово «убийца». Недавно также подожгли шины у другой виллы пропагандиста.

Соловьев владеет тремя виллами на озере Комо общей стоимостью 8 миллионов евро.

Все три виллы заморозили итальянские власти в начале марта вместе с активами других российских союзников Путина.