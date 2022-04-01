РФ принудительно мобилизует крымчан – мужчинам запретили выезд с полуострова

В Крыму российские оккупанты наращивают темпы привлечения крымчан к прохождению военной службы в вооруженных силах агрессора.

Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

«В настоящее время вместо выдачи повесток военные патрули принудительно доставляют призывников в назначенные пункты сбора. Мужчинам призывного возраста установлен запрет на выезд с территории полуострова. Весь автомобильный транспорт тщательно проверяется», - сообщила Денисова.

Она отмечает, что призыв в российскую армию граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, нарушает Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны.