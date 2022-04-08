Суд арестовал частный самолет Медведчука, теперь лайнер «работает на защиту Украины»

Суд арестовал частный самолет кума Путина Виктора Медведчука, воздушное судно находится в аэропорту «Киев» (Жуляны).

Об этом сообщил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Имущество предателя Медведчука уже работает на защиту Украины. В случае, если рашисты не оставят своих суицидальных намерений, частный «борт» путинского кума первым «героически» встретит своих российских друзей, надежно блокируя взлетно-посадочную полосу. Самолет вовремя был арестован согласно решению СНБО Украины о введении санкций против Медведчука», - сообщил Данилов.