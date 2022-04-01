Украинская ПВО будет сбивать военные самолеты россии при попытке попасть в Приднестровье

Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык заявил о готовности военных сбивать вражеские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает Укринформ.

Указывается, что ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР. Российские оккупанты имеют вариант с использованием тираспольского аэродрома.