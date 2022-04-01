Евросоюз утвердил новые экономические санкции против РФ

Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России после свидетельств о зверствах россиян в украинской Буче, содержащий, в частности, угольное эмбарго.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Как и ожидалось, пакет будет содержать новые персональные санкции против российских олигархов, пропагандистов, военного и аппарата безопасности РФ и ключевых лиц из промышленного и технологического сектора.

Евросоюз согласился заблокировать активы ряда российских банков, ввести эмбарго на поставки оружия в РФ и запретить экспорт ряда товаров. Последняя мера оценивается в 10 миллиардов евро и будет включать, в частности, высокотехнологичные товары.

Относительно угольного эмбарго, как и ожидалось, страны согласились ввести его, но дата пока неизвестна. Как сообщалось, ЕС планировали отсрочить начало его действия на август. Эмбарго коснется ряда и других товаров и сырья на сумму 5,5 миллиарда евро ежегодно. Как ранее отмечалось, в список вошла и российская древесина.

ЕС не забыл и о портах: российским судам запретят заходить в порты стран-членов Евросоюза, а операторам дорожного транспорта теперь нельзя будет работать на территории блока. После публикации в официальном Вестнике ЕС в пятницу меры вступят в силу.