ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Над Одессой ПВО сбила российскую крылатую ракету

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 8 апреля.

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0:35 Как сообщает Думская, над Одессой ПВО сбила российскую крылатую ракету.

0:27 На Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток успешно отразили 7 атак врага, передает Минобороны Украины.

Наши воины нанесли урон российским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили: 4 танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, 2 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 1 самолет и 4 беспилотных летательных аппарата врага.

0:18 Журналист Денис Казанский показал воронку от авиабомбы, которую оккупанты сбросили на село Новоселовка под Черниговом. Он отмечает, что село практически разрушено авиаударами.

00:16 Украинские воины с начала полномасштабного вторжения уже уничтожили 150 самолетов российских захватчиков. Это значительно больше, чем имеют на вооружении Польша, Казахстан, Великобритания и Беларусь.

«Демилитаризация русской армии продолжается не только на земле, но и в небе!» - сообщили в Минобороны Украины.

0:12 Война в Украине вступила в «новую и отличающуюся фазу», заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает УНИАН.

По ее словам, российское наступление стало «более концентрированным», и НАТО согласилось поставить новое и тяжелое оборудование для борьбы с ним.

- Путин изменил свою тактику, но не свои намерения. Он хочет контролировать всю Украину, - сказала Трасс.

00:11 В Ставропольской казачьей бригаде армии РФ подтвердили, что 55 оккупантов из числа этого подразделения уничтожили в Украине.