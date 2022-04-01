«Каждый из палачей будет найден»: Президент Зеленский о наказании для российских оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что каждого из российских оккупантов, который совершал преступления в Украине, настигнет наказание.
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
- Все больше государств мира поддерживают необходимость полного и прозрачного расследования преступлений российских оккупантов в Украине. Каждое убийство будет раскрыто, каждый из палачей будет найден и все, кто совершал изнасилования или мародерство, будут установлены. Ответственность неизбежна, - сказал Зеленский.