Министр обороны просит страны НАТО помочь Украине новым вооружением, а не советскими образцами

Министр обороны Украины Алексей Резников просит предоставить Украине новые образцы вооружения, которые используют страны НАТО, поскольку россия меняет тактику боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Резников отметил, что украинские воины нанесли врагу колоссальные потери и сломали его планы. Только убитыми Россия потеряла около 19 тысяч солдат, а также 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и почти 1900 бронемашин.

Российские оккупанты отброшены от нашей столицы – Киева. Заканчивается освобождение российских солдат Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областей. Но ситуация остается очень сложной. Особенно – на юге и востоке нашего государства, где россия концентрирует силы для мощной атаки.

«Украина выиграла первый раунд войны, когда велись интенсивные контактные бои с применением десанта, пехоты и бронетехники. Потому что наша армия хорошо обучена и очень мотивирована. Один наш боец ​​стоит 10 россиян. Нам удалось остановить Россию во многом благодаря тому оружию, которое мы получили от партнеров. Хочу поблагодарить за это. Однако Россия пришла к выводу и изменила тактику. Она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму. Количество контактных сражений уменьшается. Враг наносит ракетные удары, применяет авиацию, массово использует системы РСЗО и дальнобойную артиллерию. Уничтожает наши мирные города. Обстрелы производятся с территории самой России, Белоруссии, а также акваторий Черного и Азовского морей. В таких условиях война переходит в фазу соревнования ресурсов. Которые в России почти бесконечны, по сравнению с Украиной. Чтобы победить в такой войне, нам нужна другая помощь, чем мы получали раньше. Мы хотим как можно быстрее освободить захваченные врагом территории. Ведь весь мир видел, какие зверства совершила русская армия в Буче и других пригородах Киева. Надо спасти наших людей от геноцида», – отметил министр.

Резников отметил, что стране нужны другие образцы оружия для отражения новых атак оккупантов.

«Во-первых, необходимы системы противовоздушной обороны и боевые самолеты для защиты наших граждан и нашей армии от ракет и ударов авиации. Во-вторых, нам нужно дальнобойное оружие. Речь идет о Long-Range Artillery Missile complexes, РСЗО и тяжелой артиллерии. Это позволит держать врага на расстоянии, не подпуская его к нашим городам. В-третьих, нам нужны танки и бронетехника, чтобы прорвать оборону оккупантов и освободить захваченные территории. В четвертых, нам нужны противокорабельные ракеты. Чтобы уничтожить вражеский флот и разблокировать порты на Черном море. Ведь без портов мы не сможем торговать, в том числе – продовольствием. Что приведет к глобальному продовольственному кризису. В-пятых, нам нужны разведывательные и ударные беспилотники. При этом есть очень важный нюанс. Раньше мы делали упор на получении оружия советских образцов. Это логическое решение, ведь оружие может сразу идти в бой, мы умеем его использовать. Она быстро усилит оборону в критический период. Но нужного нам советского оружия немного. Часто оно находится в ненадлежащем состоянии, ведь изготовлено ​​30-40 лет назад. Для него недостаточно боеприпасов. В таких условиях полученное нами советское оружие усилит Украину лишь на короткое время. Поэтому Украина должна как можно быстрее получить оружие, используемое странами НАТО. Это самое лучшее решение по многим соображениям», – отметил он.

По его словам, поставки новых видов вооружения станут четким сигналом для кремля, увеличит взаимосовместимость украинской армии со силами НАТО, избавит от дефицита боеприпасов, страны НАТО имеют возможность предоставить такую помощь.