Оккупанты на Николаевщине: В области без электричества и воды из-за российских обстрелов остаются более 80 населенных пунктов

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 7 апреля доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 8 апреля.

Информация постоянно обновляется:

09:19 Сейчас в области продолжаются работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате войны, сообщили в ОВА.

По состоянию на 8 апреля «Николаевоблэнерго» проводятся ремонты на 12 подстанциях.

Также в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 83 населенных пунктах (в одном – частично) Баштанского и Николаевского районов.

В настоящее время без газоснабжения всего 780 потребителей. Николаевский район: село Луч – 402 абонентов, село Степная Долина – 52, пгт Первомайское – 100, село Зеленый Гай – 55, село Мирное – 171.

По состоянию на 8 апреля с начала российского вторжения в Николаевской области поврежден частично или полностью 2391 гражданский объект (+23 объекта в сравнении с данными на 6 апреля). Из них:

– объекты жилого фонда – 1774, – медицинские учреждения – 23, – учебные заведения – 124, – заведения культуры – 43, – объекты промышленных предприятий – 18, – объекты жизнеобеспечения: газо – 79, электро – 197, водо – 7, теплоснабжения – 7, – другие невоенные объекты – 119.

09:03 Телеканал «Суспільне» подготовил сюжет о работе Областного штаба гуманитарной помощи «Світлі справи» - самого большого в Николаевской области, созданного по инициативе главы облсовета Анны Замазеевой. Волонтеры по спискам ежедневно отправляют помощь в отдаленные уголки Николаевской области. Из всех областных штабов Украины именно николаевский выиграл Швейцарский грант - 20 тысяч евро на зарплату волонтерам.

Как рассказала волонтер Олеся Мищенко, 80 волонтеров по спискам ежедневно комплектуют и отправляют в самые отдаленные точки Николаевской области одежду, провизию, детское питание, лекарственные средства.

Экс-директор КП «Фармация» Евгения Редькина занимается в штабе занимается сортировкой лекарственных средств и перевязочного материала.

- Наша цель получить лекарства, рассортировать по группам фармакологическим и нозологии, проверить сроки годности, а потом мы формируем заявочки по потребностям. Я здесь должна быть, я должна быть полезна для нашего общества, я не хочу никуда, это мой город, — рассказала Евгения Редькина.

08:54 Из-за российской агрессии в Николаевской области пострадали 40 детей, говорится в данных Офиса Генпрокурора по состоянию на утро 8 апреля.

Всего по стране более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме Николаевской, по полученным ювенальным прокурорам данным, много детей пострадали в Киевской - 88, Донецкой - 81, Харьковской - 75, Черниговской - 50, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.