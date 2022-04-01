Похищенных в россию украинцев заставляют срочно принять гражданство – паспорта получили уже 12 тысяч человек

Около 12 тысяч украинцев «в экстренном порядке» приняли в гражданство россии, заявил заместитель начальника главного управления по вопросам миграции мвд рф Олег Кадочников.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, паспорта получили уже около 12 тысяч человек.

По данным ведомства, некоторые из переселенцев находятся в более чем 800 пунктах временного размещения, где проживают около 25 тысяч человек, в том числе 10,5 тысячи детей.

Украинцы могут работать в москве без патентов и разрешений на работу, сообщили в пресс-службе московского МВД.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторых украинских мэров, которые были похищены оккупантами, уже нет в живых.