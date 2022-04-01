«Рашисты хорошо знали, куда целятся»: В Краматорске оккупанты обстреляли из «Искандеров» ж/д вокзал, где проводилась эвакуация, более 30 погибших 18+

Утром в пятницу, 8 апреля, российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, где проводилась эвакуация.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.

«Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское», – отметил Кириленко.

Тем временем в «Укрзалізниці» сообщили, что на ж/д вокзал прилетело две ракеты типа «Искандер». В результате обстрела российскими оккупантами погибли не менее 30 человек, более 100 человек пострадали.