«Все делайте, чтобы он в армию не пошел»: СБУ опубликовала перехват, как оккупант в последний раз просит жену, чтобы она не дала сыну пойти служить

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08.04.2022 12:28

Российские оккупанты готовят предсмертные просьбы своим близким и просят, чтобы дети никогда не пошли в армию рф.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры Службы безопасности Украины .

В СБУ привели слова рашиста, который звонит по телефону своей жене:

- Как малой себя ведет?

- Да, ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

– Как так сделать?

– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтоб его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.

Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Так что понимает, что их здесь просто «уложат». Так и говорит:

- У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...

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