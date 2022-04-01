«Все делайте, чтобы он в армию не пошел»: СБУ опубликовала перехват, как оккупант в последний раз просит жену, чтобы она не дала сыну пойти служить

Российские оккупанты готовят предсмертные просьбы своим близким и просят, чтобы дети никогда не пошли в армию рф.
Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры Службы безопасности Украины .
В СБУ привели слова рашиста, который звонит по телефону своей жене:
- Как малой себя ведет?
- Да, ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.
– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.
– Как так сделать?
– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтоб его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.
Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Так что понимает, что их здесь просто «уложат». Так и говорит:
- У нас два пути: либо 200-ым, либо 300-ым вернуться домой. Все...