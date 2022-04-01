«Все делайте, чтобы он в армию не пошел»: СБУ опубликовала перехват, как оккупант в последний раз просит жену, чтобы она не дала сыну пойти служить

Российские оккупанты готовят предсмертные просьбы своим близким и просят, чтобы дети никогда не пошли в армию рф.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры Службы безопасности Украины .

В СБУ привели слова рашиста, который звонит по телефону своей жене:

- Как малой себя ведет?

- Да, ничего… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

– Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

– Как так сделать?

– Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пусть дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтоб его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.