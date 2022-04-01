«Это зло, не имеющее предела»: Зеленский отреагировал на обстрел рашистами Краматорска

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак отреагировали на обстрел российской армией железнодорожного вокзала Краматорска, в результате которого погибли 30 человек, а еще 100 получили ранения.
Свои позиции они изложили в Telegram.
«Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», – написал Зеленский .
В свою очередь Андрей Ермак заявил, что каждое такое действие россии является ответом на промедление западных партнеров Украины вводить действительно разрушительные санкции в отношении России.
«Ракетный удар по вокзалу Краматорска – это еще одно кровавое преступление, попытка россиян сорвать эвакуацию, запугать людей. Более 100 раненых и 30 погибших на данный момент. Россия нарушает все правила войны и будет отвечать за каждое преступление на трибунале. Я хочу добавить, что каждое такое действие является ответом на промедление наших западных партнеров с внедрением действительно разрушительных санкций, нефтяного эмбарго, а также мощного оружия, которое мы просим. Мы победим, но сейчас стоит вопрос жизни людей – сколько еще погибших украинцев хочет увидеть мир от рук циничной страны, которой неизвестны правила морали», – написал Ермак.