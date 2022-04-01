«Это зло, не имеющее предела»: Зеленский отреагировал на обстрел рашистами Краматорска

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак отреагировали на обстрел российской армией железнодорожного вокзала Краматорска, в результате которого погибли 30 человек, а еще 100 получили ранения.

Свои позиции они изложили в Telegram.

«Оккупанты ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации… Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», – написал Зеленский .

В свою очередь Андрей Ермак заявил, что каждое такое действие россии является ответом на промедление западных партнеров Украины вводить действительно разрушительные санкции в отношении России.